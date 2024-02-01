Бельгийский вратарь Матц Селс перейдёт из «Страсбурга» в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны полностью договорились о сделке. Отмечается, что французский клуб получит за 31-летнего голкипера от шести до семи миллионов евро. Сейчас Селс уже находится по пути в Ноттингем, подытожил Романо.

В нынешнем сезоне Селс провел 19 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 24 гола и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 22 туров «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.

