Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» усилится бельгийским вратарём слухи

01 Февраля 2024 • 17:07 Комментировать
Борнмут
...
Ноттингем Форест
04.02 17:00

Бельгийский вратарь Матц Селс перейдёт из «Страсбурга» в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны полностью договорились о сделке. Отмечается, что французский клуб получит за 31-летнего голкипера от шести до семи миллионов евро. Сейчас Селс уже находится по пути в Ноттингем, подытожил Романо.

В нынешнем сезоне Селс провел 19 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 24 гола и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 22 туров «Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Страсбург трансферы футбола - зима 2024 Матц Селс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
03:01
«Ноттингем Форест» объявил об аренде игрока «Боруссии» Рейны
31 Января
14:04
«Лион» выложит 30 миллионов евро за полузащитника из АПЛ
12:06
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рейна переходит в клуб АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Модрич принял неожиданное решение по будущему Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Посчитаем бразильцев: Сравниваем «Зенит» с праймовым «Шахтёром»
Спортивные новости
Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Кожевников: «Сибирь» не выпала из гонки за плей-офф КХЛ» «Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.02.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
2.12 3.85 3.15
Видео
01.02.24 в 23:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.80 3.60 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
17:07 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» усилится бельгийским вратарём слухи
16:34 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Я стараюсь всегда угрожать воротам»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Чалоба останется в «Челси» до лета
15:30 · Англия. Премьер-лига
Футболистка «Манчестер Сити» Алекс Гринвуд показала, как готовится к возобновлению сезона
14:21 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» пытается сорвать переход Бенрахма в «Лион»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о трансфере Роджерса официально
14:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет забрать Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» слухи
13:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Хетафе» слухи
13:27 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул объяснил, почему не считает «Арсенал» топ-клубом 1
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка
12:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал спорные решения арбитра против «Челси» в матче с «Ливерпулем»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» подписала защитника «Арсенала» — источник слухи
12:45 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил шансы «Челси» обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка лиги
12:39 · Англия. Премьер-лига
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Дауд ушёл из «Брайтона» в клуб топ-3 Бундеслиги официально
Все новости
Рекомендуем