«Аль-Наср» согласовал трансфер звезды Лиги 1

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана переходит в «Аль-Наср».

Саудовский клуб договорился об условиях трансфера 28-летнего футболиста, сделка заключена, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Ланс» заработает на продаже своего капитана порядка 25-30 млн евро. Ивуариец уже прошёл первую часть медосмотра.

Напомним, что ранее ряды «Аль-Насра» пополнил экс-полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович, а зимой в команду перебрался Криштиану Роналду.

Секо Фофана помог «Лансу» финишировать на второй строчке в прошедшем розыгрыше Лиги 1. Хавбек отыграл 35 матчей в чемпионате Франции, став автором семи голов и пяти ассистов.