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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аль-Наср» согласовал трансфер звезды Лиги 1

17 Июля 2023 • 22:40 Комментировать
Ланс
...
Ренн
20.08 21:00

Полузащитник «Ланса» Секо Фофана переходит в «Аль-Наср».

Саудовский клуб договорился об условиях трансфера 28-летнего футболиста, сделка заключена, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. «Ланс» заработает на продаже своего капитана порядка 25-30 млн евро. Ивуариец уже прошёл первую часть медосмотра.

Напомним, что ранее ряды «Аль-Насра» пополнил экс-полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович, а зимой в команду перебрался Криштиану Роналду.

Секо Фофана помог «Лансу» финишировать на второй строчке в прошедшем розыгрыше Лиги 1. Хавбек отыграл 35 матчей в чемпионате Франции, став автором семи голов и пяти ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Аль-Наср Секо Фофана трансферы футбола - лето 2023
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