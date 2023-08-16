«Вест Хэм» нацелился на вингера «Ренна» Жереми Доку.

«Горожане» предложили бельгийскому футболисту пятилетний контракт, и тот уже ответил согласием. В ближайшее время «Манчестер Сити» постарается урегулировать условия трансфера с «Ренном», чтобы завершить переход. Как сообщает журналист Санти Ауна, планы манчестерского гранда намерен сорвать «Вест Хэм»: «молотобойцы» включились в гонку с намерением перехватить 21-летнего игрока у «Сити». Лондонцы уже сделали устное предложение «Ренну».

По некоторым данным, стоимость трансфера Жереми Доку может составить около 60 млн евро.