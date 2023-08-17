«Ланс» может перехватить Элье Ваи у «Вест Хэма» и «Айнтрахта»

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи может продолжить карьеру в другом французском клубе. По информации от журналиста Санти Уны, в гонку ворвался «Ланс», который в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

«Кроваво-золотые» этим летом продали своего нападающего Лои Опенда в «РБ Лейпциг» за 38,5 миллионов евро. Деньги на трансфер Ваи у команды есть, ведь нападающий оценивается всего в 30 миллионов евро.

Франкфуртский «Айнтрахт» продолжает вести переговоры по трансферу Ваи, а вот лондонский «Вест Хэм» сейчас больше занят сделкой по Мохаммеду Кудусу из амстердамского «Аякса».

В прошлом сезоне Ваи забил 19 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Франции.