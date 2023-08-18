«Челси» пытается перехватить Доку у «Манчестер Сити»

Лондонский «Челси» участвует в гонке за вингером «Ренна» Жереми Доку. Французское издание L’Equipe подтверждает интерес «пенсионеров» к бельгийцу, но в то же время сообщается, что в борьбе пока лидирует «Манчестер Сити».

«Челси» нуждается в приобретении правого вингера после того, как сделка по трансферу Майкла Олисе из «Кристал Пэлас» сорвалась. Доку уже давно ведёт переговоры с «Манчестер Сити», поэтому «Челси» будет сложно переубедить футболиста.

В первом туре чемпионата Франции Доку отличился голом за «Ренн». 21-летний Жереми начал свой четвёртый сезон в Лиге 1. Игрок также успел провести несколько матчей за сборную Бельгии.