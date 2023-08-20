«Ланс» с «Ренном» поделили очки

«Ланс» и «Ренн» начали сезон результативными матчами, но во втором туре довольствовались ничьей 1:1. Хозяева заметно чаще пробивали по воротам и подали 11 угловых при отсутствии оных у соперника. Уже на третьей минуте Дейвер Мачадо ударом с лета вывел «Ланс» вперед. Перед перерывом Анжело Фюльжени в убойной позиции пробил мимо. На 53-й минуте Бенжамен Буриго восстановил паритет, обыграв голкипер в дуэли с 11-метровой отметки. В целом гости были острее при равном счете, но победу вырвать не смогли - 1:1.