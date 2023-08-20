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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» с «Ренном» поделили очки

20 Августа 2023 • 23:43 Комментировать
Ланс
1:1
Ренн
1 2.40 X 3.50 2 2.90
2-й тайм

«Ланс» и «Ренн» начали сезон результативными матчами, но во втором туре довольствовались ничьей 1:1. Хозяева заметно чаще пробивали по воротам и подали 11 угловых при отсутствии оных у соперника. Уже на третьей минуте Дейвер Мачадо ударом с лета вывел «Ланс» вперед. Перед  перерывом Анжело Фюльжени в убойной позиции пробил мимо. На 53-й минуте Бенжамен Буриго восстановил паритет, обыграв голкипер в дуэли с 11-метровой отметки. В целом гости были острее при равном счете, но победу вырвать не смогли - 1:1.

Протокол игры  
Ланс1:1Ренн
(1:0) Мачадо Дейвер3'  
  53'Буриго Бенжамен (1:1)
Самба БрисГради Жонатан  79'Дансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславАбдул-Самед Салис  51'Диуф Энди 81' (Спирингс Стейн ( 81') Мачадо Дейвер 75' (Айдара Массадио ( 75') Томассон Адриен 74' (Гилавоги Морган ( 74') Сотока Флориан 89' (Кортес Оскар ( 89') Фюльжени Анжело 75' (Коста Давид ( 75')
Запасные: Fode SyllaЛе Кардинал ЖюльенХусанов АбдукодирЛека Жан-Луи
Манданда СтивАссиньон ЛоренсОмари Вармед  57'Теате АртурБелосьян Женуэль 82' (Трюффер Адриен ( 82') Буриго Бенжамен 89' (Дуэ Гела ( 89') Сантамария Батист 62' (Матич Неманья ( 62') Ле Фе Энцо 63' (Докю Жереми ( 63') Блас Людовик 63' (Дуэ Дезире ( 63') Мюинга АрноГуйри Амин
Запасные: Галлон ГотьеТэт ФлавьенСалах ИбрагимВу Кристофер
20 августа. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Ланс Ренн
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