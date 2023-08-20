«Ланс» с «Ренном» поделили очки

«Ланс» и «Ренн» начали сезон результативными матчами, но во втором туре довольствовались ничьей 1:1. Хозяева заметно чаще пробивали по воротам и подали 11 угловых при отсутствии оных у соперника. Уже на третьей минуте Дейвер Мачадо ударом с лета вывел «Ланс» вперед. Перед перерывом Анжело Фюльжени в убойной позиции пробил мимо. На 53-й минуте Бенжамен Буриго восстановил паритет, обыграв голкипер в дуэли с 11-метровой отметки. В целом гости были острее при равном счете, но победу вырвать не смогли - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Мачадо Дейвер3'
|53'Буриго Бенжамен (1:1)
Самба Брис•Гради Жонатан• 79'Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Абдул-Самед Салис• 51'Диуф Энди81' (Спирингс Стейн (81') •Мачадо Дейвер75' (Айдара Массадио (75') •Томассон Адриен74' (Гилавоги Морган (74') •Сотока Флориан89' (Кортес Оскар (89') •Фюльжени Анжело75' (Коста Давид (75')
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс•Омари Вармед• 57'Теате Артур•Белосьян Женуэль82' (Трюффер Адриен (82') •Буриго Бенжамен89' (Дуэ Гела (89') •Сантамария Батист62' (Матич Неманья (62') •Ле Фе Энцо63' (Докю Жереми (63') •Блас Людовик63' (Дуэ Дезире (63') •Мюинга Арно•Гуйри Амин
Запасные: Галлон Готье•Тэт Флавьен•Салах Ибрагим•Ву Кристофер
20 августа. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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