Доку хочет перейти в «Манчестер Сити», переговоры продолжаются

«Манчестер Сити» не оставляет надежды заполучить правого вингера Жереми Доку, который принадлежит французскому «Ренну». Футболист является приоритетом главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы на замену Рияду Марезу, который отправился в «Аль-Ахли» Джидда.

Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что Доку открыт переходу в «Манчестер Сити» и в данный момент ожидает, пока клубы договорятся о трансфере. Источник отмечает, что с начала августа Доку считается главной трансферной целью «горожан». Параллельно «Манчестер Сити» пытается купить у «Вест Хэма» полузащитника Лукаса Пакета.

20-летний Доку оценивается «Трансфермарктом» в 28 миллионов евро.