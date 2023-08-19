«Ланс» назначил Ваи медосмотр

«Ланс» договорился с «Монпелье» о трансфере нападающего Элье Ваи. По информации от журналиста Санти Уны, если всё пойдёт по плану, уже в субботу 19 августа француз должен пройти медосмотр в стане «кроваво-золотых», а затем подписать пятилетний контракт.

Ранее трансфер Ваи оценивался в сумму около 30 миллионов евро. Футболиста пытались приобрести такие команды, как «Челси», «Вест Хэм» и франкфуртский «Айнтрахт», но сделку в итоге заключил именно «Ланс», который в отличие от перечисленных клубов примет участие в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

20-летний Ваи в прошлом сезоне отметился 19 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Франции.