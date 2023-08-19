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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» назначил Ваи медосмотр

19 Августа 2023 • 10:13 Комментировать
Лион
...
Монпелье
1 1.70 X 4.20 2 4.50
Через 8 ч. 4 мин.

«Ланс» договорился с «Монпелье» о трансфере нападающего Элье Ваи. По информации от журналиста Санти Уны, если всё пойдёт по плану, уже в субботу 19 августа француз должен пройти медосмотр в стане «кроваво-золотых», а затем подписать пятилетний контракт.

Ранее трансфер Ваи оценивался в сумму около 30 миллионов евро. Футболиста пытались приобрести такие команды, как «Челси», «Вест Хэм» и франкфуртский «Айнтрахт», но сделку в итоге заключил именно «Ланс», который в отличие от перечисленных клубов примет участие в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

20-летний Ваи в прошлом сезоне отметился 19 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Монпелье трансферы футбола - лето 2023 Элье Ваи
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