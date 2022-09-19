Головин прокомментировал свой первый гол в сезоне

Российский плеймейкер «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от дебютного забитого мяча в текущем сезоне французского первенства.

«Есть ли особые эмоции от первого гола в сезоне? Есть позитивные эмоции от победы, от того, что набрали три очка», – скромно подытожил свой перформанс полузащитник национальной команды России в интервью «Чемпионату». Также Головин рассказал, что удаление в составе «Реймса» повлияло на ход встречи, а его мяч на старте второй половины упростил задачу «Монако».

Напомним, что клуб россиянина выиграл гостевую встречу Лиги 1 со счётом 3:0, а Александр начал разгром соперника на 47-й минуте.

