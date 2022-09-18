​Головин забил впервые в сезоне

В воскресенье «Монако» проводит гостевой матч Лиги 1 против «Реймса». Счёт в этом поединке был открыт в начале второго тайма. Это сделал российский полузащитник Александр Головин. Для игрока сборной России это был первый гол в сезоне 2022/2023. В прошлый раз Головин отмечался взятием чужих ворот ещё в апреле.

Напомним, что Александр Головин проводит в «Монако» уже пятый сезон. Ряды клуба Лиги 1 россиянин пополнил ещё летом 2018 года. Ранее Головин защищал цвета московского ЦСКА.

Следить за развитием событий в матче «Реймс» - «Монако» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.