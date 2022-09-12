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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин высказался о победной серии «Монако»

 
12 Сентября 2022 • 13:12 Комментировать
Реймс
...
Монако
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18.09 14:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе своей команды в матче 7-го тура чемпионата Франции над «Лионом» (2:1). Отметим, что этот успех стал для монегасков уже третьим подряд.  

«В принципе можно сказать, что была равная игра, но всё решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, всё удачно сложилось», — цитирует Головина «Чемпионат».

Также 26-летний футболист не стал искать закономерностей в победной серии «Монако». По словам Головина, монегаски стараются побеждать в каждом матче.

После семи проведённых матчей «Монако» расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе 11 набранных очков.  Напомним, что до победной серии монегаски не могли одержать верх в четырёх встречах кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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