Головин высказался о победной серии «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе своей команды в матче 7-го тура чемпионата Франции над «Лионом» (2:1). Отметим, что этот успех стал для монегасков уже третьим подряд.

«В принципе можно сказать, что была равная игра, но всё решили стандарты. В этом компоненте мы выглядели гораздо лучше соперника. Именно так забили оба свои гола, всё удачно сложилось», — цитирует Головина «Чемпионат».

Также 26-летний футболист не стал искать закономерностей в победной серии «Монако». По словам Головина, монегаски стараются побеждать в каждом матче.

После семи проведённых матчей «Монако» расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своём активе 11 набранных очков. Напомним, что до победной серии монегаски не могли одержать верх в четырёх встречах кряду.