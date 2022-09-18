Первый мяч Головина в сезоне принёс «Монако» победу над аутсайдером

В восьмом туре Лиги 1 «Монако» гостил у аутсайдеров из «Реймса» и заслуженно победил. Этому в том числе способствовало удаление Брэдли Локо на 22-й минуте за грубую игру. Что касается опасных моментов, Виссам Бен-Йеддер дважды попал в голкипера в выгодных ситуациях, аналогичный результат был после удара Юссуфа Фофана. А вот удар Александра Головина в падении головой стал результативным и дебютным для него в текущем сезоне. Перед финальным свистком Такуми Минамино завершил быструю атаку ударом в ближний угол. А Бен-Йеддер сделал счёт разгромным - 3:0.
«Монако» вышел на пятое место, его соперник расположился над зоной вылета.
Протокол игры
|47'Головин Александр (0:1)
|87'Минамино Такуми (0:2)
|90'Бен-Йеддер Виссам (0:3)
Диуф Йеванн•Гравильон Эндрю•Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Бузи Максим 19'54' (Каюсте Йенс (54') •Локо Банзузи• 22'Ито Дзюнъя•Лопи Дион 45'76' (Мбюкю Натанаэль (76') •Манетси Маршал• 38'Зенели Арбер46' (Диаките Ибрахим (46'•Хольм Ноа83') •Балогун Фоларин
Нюбель Александр• 84'Агилар Рубен11' (Скардовелли Вандерсон (11') •Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике•Аклиоче Махнес 50'66' (Желсон Мартиньш (66') •Фофана Юссуф•Матазо Элио 42'46' (Камара Мохамед VII (46') •Головин Александр65' (Минамино Такуми (65') •Бен-Йеддер Виссам•Эмболо Брель
18 сентября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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