Первый мяч Головина в сезоне принёс «Монако» победу над аутсайдером

В восьмом туре Лиги 1 «Монако» гостил у аутсайдеров из «Реймса» и заслуженно победил. Этому в том числе способствовало удаление Брэдли Локо на 22-й минуте за грубую игру. Что касается опасных моментов, Виссам Бен-Йеддер дважды попал в голкипера в выгодных ситуациях, аналогичный результат был после удара Юссуфа Фофана. А вот удар Александра Головина в падении головой стал результативным и дебютным для него в текущем сезоне. Перед финальным свистком Такуми Минамино завершил быструю атаку ударом в ближний угол. А Бен-Йеддер сделал счёт разгромным - 3:0.

«Монако» вышел на пятое место, его соперник расположился над зоной вылета.