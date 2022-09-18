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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

 
18 Сентября 2022 • 08:35 Комментировать
Реймс
...
Монако
1 3.15 X 3.55 2 2.25
Через 5 ч. 7 мин.

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой команды на поединок очередного тура чемпионата Франции против «Реймса». Как информирует пресс-служба монегасков, в число 24 игроков был включен российский полузащитник Александр Головин.

Стоит отметить, что из-за повреждений предстоящий матч пропустят форвард Кевин Фолланд и защитник Гильермо Марипан.

Матч восьмого тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Монако» пройдет сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После семи туров хозяева занимают 16-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Реймс Александр Головин
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18.09  14:00 Реймс ... Монако 3.20 3.50 2.28
18.09  16:00 Ницца ... Анже 1.63 4.10 5.60
18.09  16:00 Брест ... Аяччо 2.17 3.35 3.55
18.09  16:00 Клермон ... Труа 2.40 3.40 3.05
18.09  16:00 Марсель ... Ренн 2.12 3.60 3.45
18.09  18:05 Нант ... Ланс 3.15 3.45 2.31
18.09  21:45 Лион ... ПСЖ 4.50 4.60 1.66
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