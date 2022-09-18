Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой команды на поединок очередного тура чемпионата Франции против «Реймса». Как информирует пресс-служба монегасков, в число 24 игроков был включен российский полузащитник Александр Головин.

Стоит отметить, что из-за повреждений предстоящий матч пропустят форвард Кевин Фолланд и защитник Гильермо Марипан.

Матч восьмого тура Лиги 1 между «Реймсом» и «Монако» пройдет сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После семи туров хозяева занимают 16-е место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой позиции.