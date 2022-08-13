«Монако» вырвал ничью в матче с «Ренном», играя в меньшинстве 75 минут

«Монако» принимал «Ренн» в матче второго тура Лиги 1. В дебюте Александр Головин помог Вандерсону создать отличный момент, но перекладина спасла гостей. На 15-й минуте Юссуф Фофана подвел монегасков и был удален за удар соперника шипами бутсы. Голкиперу «Монако» пришлось трудиться и трудиться, а его оппонент, Стив Манданда, привез пенальти, но сам же и парировал удар Акселя Дисаси.

На 59-й минуте атака «Ренна» стала голевой, Гаэтан Лаборд добавил мяч в цель. Гостям все испортил свежий вратарь Доган Алемдар, отпустив далеко от себя мяч, и Брель Эмболо в подкате его перехватил, переправив в сетку - 1:1. Александр Головин провел на поле 63 минуты.