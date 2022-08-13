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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» вырвал ничью в матче с «Ренном», играя в меньшинстве 75 минут

13 Августа 2022 • 20:03 Комментировать
Монако
1:1
Ренн
окончен

«Монако» принимал «Ренн» в матче второго тура Лиги 1. В дебюте Александр Головин помог Вандерсону создать отличный момент, но перекладина спасла гостей. На 15-й минуте Юссуф Фофана подвел монегасков и был удален за удар соперника шипами бутсы. Голкиперу «Монако» пришлось трудиться и трудиться, а его оппонент, Стив Манданда, привез пенальти, но сам же и парировал удар Акселя Дисаси.

На 59-й минуте атака «Ренна» стала голевой, Гаэтан Лаборд добавил мяч в цель. Гостям все испортил свежий вратарь Доган Алемдар, отпустив далеко от себя мяч, и Брель Эмболо в подкате его перехватил, переправив в сетку - 1:1. Александр Головин провел на поле 63 минуты.

Протокол игры  
Монако1:1Ренн
  59'Лаборд Гаэтан (0:1)
(1:1) Эмболо Брель73'  
Нюбель АлександрСкардовелли Вандерсон 81' (Желсон Мартиньш ( 81') Дисаси АксельМарипан ГильермоКайо ЭнрикеДьятта Крепен 81' (Бадьяшиль Бенуа ( 81') Фофана Юссуф  15'Лукас ЖанГоловин Александр 64' (Якобс Исмаил ( 64') Бен-Йеддер Виссам 18' (Магасса Сунгуту ( 18') Эмболо Брель
Запасные: Сарр МалангФолланд КевинМинамино ТакумиМатазо ЭлиоДидийон ТомасДиоп Софьян
Манданда Стив  31' 46' (Алемдар Доган ( 46') Траоре АмариРодон Джо  21'Теате Артур  23'Трюффер АдриенМайер Ловро 52' (Мюинга Арно ( 52') Сантамария БатистТэт Флавьен 77' (Дуэ Дезире ( 77') Буриго Бенжамен 80' (Сулемана Камалдин ( 80') Лаборд Гаэтан 76' (Докю Жереми ( 76') Террье Мартен
Запасные: Гомис АльфредДуэ ГелаАблин МаттисУгочукву ЛеслиБаде Луак
13 августа. Стадион "Луи II".

 

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окончен Монако 1:1 Ренн 2.05 3.60 3.50
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14.08  16:00 Труа ... Тулуза 2.28 3.35 3.30
14.08  16:00 Реймс ... Клермон 2.23 3.35 3.40
14.08  18:05 Ницца ... Страсбург 1.91 3.50 4.30
14.08  21:45 Брест ... Марсель 3.75 3.50 2.04
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