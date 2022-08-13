«Монако» вырвал ничью в матче с «Ренном», играя в меньшинстве 75 минут

«Монако» принимал «Ренн» в матче второго тура Лиги 1. В дебюте Александр Головин помог Вандерсону создать отличный момент, но перекладина спасла гостей. На 15-й минуте Юссуф Фофана подвел монегасков и был удален за удар соперника шипами бутсы. Голкиперу «Монако» пришлось трудиться и трудиться, а его оппонент, Стив Манданда, привез пенальти, но сам же и парировал удар Акселя Дисаси.
На 59-й минуте атака «Ренна» стала голевой, Гаэтан Лаборд добавил мяч в цель. Гостям все испортил свежий вратарь Доган Алемдар, отпустив далеко от себя мяч, и Брель Эмболо в подкате его перехватил, переправив в сетку - 1:1. Александр Головин провел на поле 63 минуты.
Протокол игры
|59'Лаборд Гаэтан (0:1)
|(1:1) Эмболо Брель73'
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон81' (Желсон Мартиньш (81') •Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Дьятта Крепен81' (Бадьяшиль Бенуа (81') •Фофана Юссуф• 15'Лукас Жан•Головин Александр64' (Якобс Исмаил (64') •Бен-Йеддер Виссам18' (Магасса Сунгуту (18') •Эмболо Брель
Манданда Стив 31'46' (Алемдар Доган (46') •Траоре Амари•Родон Джо• 21'Теате Артур• 23'Трюффер Адриен•Майер Ловро52' (Мюинга Арно (52') •Сантамария Батист•Тэт Флавьен77' (Дуэ Дезире (77') •Буриго Бенжамен80' (Сулемана Камалдин (80') •Лаборд Гаэтан76' (Докю Жереми (76') •Террье Мартен
Запасные: Гомис Альфред•Дуэ Гела•Аблин Маттис•Угочукву Лесли•Баде Луак
13 августа. Стадион "Луи II".