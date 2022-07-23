«Манако» решило судьбу Головина в текущее трансферное окно

«Монако» не планирует расставаться с полузащитником команды Александром Головиным текущим летом, сообщает Metaratings.

По информации источника, президент французского клуба Дмитрий Рыболовлев очень хорошо относится к российскому футболисту и не намерен его продавать.

Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересован английский «Ньюкасл».

Действующий контракт полузащитника с монегасками рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Головин провёл в составе «Монако» 40 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.