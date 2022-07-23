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«Манако» решило судьбу Головина в текущее трансферное окно

23 Июля 2022 • 13:12 Комментировать
Монако
...
Ренн
13.08 18:00

«Монако» не планирует расставаться с полузащитником команды Александром Головиным текущим летом, сообщает Metaratings.

По информации источника, президент французского клуба Дмитрий Рыболовлев очень хорошо относится к российскому футболисту и не намерен его продавать.

Ранее сообщалось, что в услугах Головина заинтересован английский «Ньюкасл».

Действующий контракт полузащитника с монегасками рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Головин провёл в составе «Монако» 40 матчей, забив четыре гола и отдав восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Трансферы футбола - лето 2022
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