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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в символическую сборную тура Лиги 1

 
15 Августа 2022 • 14:59 Комментировать
Монако
1:1
Ренн
окончен

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную второго тура Лиги 1.

Французское издание  L'Equipe включило российского игрока в сборную тура, Головин в матче с «Ренном» (1:1) сделал 5 перехватов, а точность его передач составила 85%.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Действующий трудовой договор игрока с «Монако» рассчитан до конца июня 2024 года.   

«Монегаски» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав четыре очка в стартовых двух турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига 1 Александр Головин
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