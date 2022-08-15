Головин попал в символическую сборную тура Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в символическую сборную второго тура Лиги 1.

Французское издание L'Equipe включило российского игрока в сборную тура, Головин в матче с «Ренном» (1:1) сделал 5 перехватов, а точность его передач составила 85%.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в трех матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Действующий трудовой договор игрока с «Монако» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Монегаски» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав четыре очка в стартовых двух турах.