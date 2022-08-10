Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о потенциальной смене команды российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я думаю, что сам он должен решать в этой ситуации. Всё-таки «Монако» играл за право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, а не в каком-то там турнирчике. Команда почти постоянно в зоне ЛЧ, и, если его всё устраивает в игровом плане. А, если он хочет проверить себя, то должен оповестить руководство.

Опять же… Ну куда ему уходить? Если уходить, то команда должна бороться за Лигу чемпионов, а если середняк – то ему неинтересно будет. Какой смысл менять шило на мыло, а там ещё можешь присесть на лавочку», - сказал Масалитин.

26-летний воспитанник ЦСКА перешёл в «Монако» летом 2018 года за 30 миллионов евро. С тех пор полузащитник сыграл за монегасков 133 матча, в которых отметился 17 голами и 25 результативными передачами.

Новый сезон чемпионата Франции для «Монако» стартует 13 августа матчем против «Ренна».