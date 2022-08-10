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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Монако» арендовал защитника «Челси» официально

10 Августа 2022 • 19:10 Комментировать
Монако
...
Ренн
2.15 3.60 3.20
13.08 18:00

«Монако» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. Монегаски арендовали у «Челси» 23-летнего защитника Маланга Сарра. По завершении сезона 2022/2023 у клуба Лиги 1 будет возможность выкупить французского футболиста.

За первую команду «Челси» Маланг Сарр провёл 21 официальный матч. Результативными действиями защитник не отмечался.

Ближайший матч чемпионата Франции «Монако» проведёт в субботу, 13 августа. Команда будет принимать «Ренн».

Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Челси Маланг Сарр Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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