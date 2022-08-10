«Монако» посредством своего официального сайта объявил о пополнении в составе команды. Монегаски арендовали у «Челси» 23-летнего защитника Маланга Сарра. По завершении сезона 2022/2023 у клуба Лиги 1 будет возможность выкупить французского футболиста.
За первую команду «Челси» Маланг Сарр провёл 21 официальный матч. Результативными действиями защитник не отмечался.
Ближайший матч чемпионата Франции «Монако» проведёт в субботу, 13 августа. Команда будет принимать «Ренн».
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.