«Монако» усилился голкипером «Серкль Брюгге»

Один из лучших французских клубов, «Монако», усилился вратарем бельгийского клуба «Серкль Брюгге». Речь идет об арендном соглашении - 26-летний Тома Дидиллон проведет в стане монегасков один сезон, в то время как его контракт с «Серкль Брюгге» действует до 2024 года.

Финансовые подробности сделки не сообщаются, но известно, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.

Чемпионат Франции в Лиге 1 стартует 5 августа, свой первый матч «Монако» проведет в гостях против «Страсбурга». В прошлом году команда, за которую выступает российский нападающий Александр Головин, заняла третье место по итогам чемпионата.