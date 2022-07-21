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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» усилился голкипером «Серкль Брюгге»

21 Июля 2022 • 02:04 Комментировать
Страсбург
...
Монако
2.65 3.35 2.65
06.08 18:00

Один из лучших французских клубов, «Монако», усилился вратарем бельгийского клуба «Серкль Брюгге». Речь идет об арендном соглашении - 26-летний Тома Дидиллон проведет в стане монегасков один сезон, в то время как его контракт с «Серкль Брюгге» действует до 2024 года.

Финансовые подробности сделки не сообщаются, но известно, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.

Чемпионат Франции в Лиге 1 стартует 5 августа, свой первый матч «Монако» проведет в гостях против «Страсбурга». В прошлом году команда, за которую выступает российский нападающий Александр Головин, заняла третье место по итогам чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Серкль Брюгге Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Тома Дидиллон
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СТРАСБУРГ МОНАКО
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