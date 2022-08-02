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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент: Головин давно зарекомендовал себя на европейской арене

02 Августа 2022 • 18:49 Комментировать
Страсбург
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Монако
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06.08 18:00

Агент Александр Клюев, который представляет интерес полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал будущее своего клиента.

«Не предел ли «Монако» потенциала Головина? Спорно. «Монако» – это не предел, но достойный сильный европейский клуб, поэтому мы все сами увидим, не нужно загадывать», — цитирует Клюева Metaratings.

Агент отметил, что Головин играет в топ-клубе, футболист давно зарекомендовал себя на европейской арене, он является очень сильным футболистом, но что будет дальше — пока неизвестно.

Ранее Клюев сообщил, что Головин не покинет «Монако» в текущее межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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