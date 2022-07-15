Полузащитник сборной Швейцарии Брель Эмболо оформил переход из мёнхенгладбахской «Боруссии» в «Монако».

25-летний футболист подписал с монегасками четырёхлетнее соглашение, о чём официально сообщила пресс-служба французского клуба. По данным различных СМИ, сумма трансфера составила порядка 15 млн евро. В подписании хавбека также были заинтересованы представители Английской премьер-лиги.

Брель Эмболо провёл 136 матчей в немецкой Бундеслиге за «Шальке» и гладбахскую «Боруссию». В составе последних швейцарец отметился 11 забитыми мячами и шестью результативными передачами в 31 игре прошедшего сезона.