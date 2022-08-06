ВАР помог «Монако» удержать победу над «Страсбургом»

Перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПСВ «Монако» гостил у «Страсбурга» в Лиге 1. Монегаски намного чаще били по воротам, что принесло им запас в два мяча, отличились Крепен Дьятта и Софьян Диоп. В середине второго тайма Хабиб Диалло один гол отыграл, а на 90-й минуте отличился еще раз. Впрочем, бурная радость игроков и болельщиков «Страсбурга» была напрасной, ВАР усмотрел там вне игры. «Монако» не без приключений победил (2:1). Полузащитник Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.
Протокол игры
|43'Дьятта Крепен (0:1)
|53'Диоп Софьян (0:2)
|(1:2) Диалло Хабиб65'
Селс Матц•Перрен Люка66' (Гамейро Кевин (66') •Ньямси Жерзино•Джику Александр•Пьер-Габриэль Ронаэль46' (Делен Тома (46') •Льенар Димитри82' (Dany Jean (82') •Томассон Адриен•Прчич Саньин•Беллегард Жан-Рикнер66' (Ле Маршан Максим (66') •Диалло Хабиб•Ажорк Людовик66' (Аолу Жан-Эде (66')
Запасные: Сеная Марвин•Диарра Хабиб•Риссьер Робин•Дукуре Исмаэль
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Якобс Исмаил•Дьятта Крепен 83'87' (Матазо Элио (87') •Фофана Юссуф• 80'Лукас Жан•Желсон Мартиньш74' (Скардовелли Вандерсон (74') •Диоп Софьян66' (Аклиоче Махнес (66') •Эмболо Брель
06 августа. Стадион "де ла Мейно".