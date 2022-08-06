ВАР помог «Монако» удержать победу над «Страсбургом»

Перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПСВ «Монако» гостил у «Страсбурга» в Лиге 1. Монегаски намного чаще били по воротам, что принесло им запас в два мяча, отличились Крепен Дьятта и Софьян Диоп. В середине второго тайма Хабиб Диалло один гол отыграл, а на 90-й минуте отличился еще раз. Впрочем, бурная радость игроков и болельщиков «Страсбурга» была напрасной, ВАР усмотрел там вне игры. «Монако» не без приключений победил (2:1). Полузащитник Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.