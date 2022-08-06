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Чемпионат Франции. Лига 1

ВАР помог «Монако» удержать победу над «Страсбургом»

06 Августа 2022 • 19:58 Комментировать
Страсбург
1:2
Монако
окончен

Перед ответным матчем третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с ПСВ «Монако» гостил у «Страсбурга» в Лиге 1. Монегаски намного чаще били по воротам, что принесло им запас в два мяча, отличились Крепен Дьятта и Софьян Диоп. В середине второго тайма Хабиб Диалло один гол отыграл, а на 90-й минуте отличился еще раз. Впрочем, бурная радость игроков и болельщиков «Страсбурга» была напрасной, ВАР усмотрел там вне игры. «Монако» не без приключений победил (2:1). Полузащитник Александр Головин пропустил матч из-за дисквалификации.

Протокол игры  
Страсбург1:2Монако
  43'Дьятта Крепен (0:1)
  53'Диоп Софьян (0:2)
(1:2) Диалло Хабиб65'  
Селс МатцПеррен Люка 66' (Гамейро Кевин ( 66') Ньямси ЖерзиноДжику АлександрПьер-Габриэль Ронаэль 46' (Делен Тома ( 46') Льенар Димитри 82' (Dany Jean ( 82') Томассон АдриенПрчич СаньинБеллегард Жан-Рикнер 66' (Ле Маршан Максим ( 66') Диалло ХабибАжорк Людовик 66' (Аолу Жан-Эде ( 66')
Запасные: Сеная МарвинДиарра ХабибРиссьер РобинДукуре Исмаэль
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельМарипан ГильермоЯкобс ИсмаилДьятта Крепен  83' 87' (Матазо Элио ( 87') Фофана Юссуф  80'Лукас ЖанЖелсон Мартиньш 74' (Скардовелли Вандерсон ( 74') Диоп Софьян 66' (Аклиоче Махнес ( 66') Эмболо Брель
Запасные: Магасса СунгутуМатсима КрисленКайо ЭнрикеДидийон ТомасЛемаршаль ФеликсБен-Йеддер Виссам
06 августа. Стадион "де ла Мейно".

 

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окончен Страсбург 1:2 Монако 2.55 3.30 2.80
06.08  22:00 Клермон ... ПСЖ
07.08  14:00 Тулуза ... Ницца 2.85 3.55 2.50
07.08  16:00 Анже ... Нант 2.33 3.45 3.25
07.08  16:00 Монпелье ... Труа 2.24 3.60 3.25
07.08  16:00 Ланс ... Брест 1.59 4.50 5.60
07.08  16:00 Лилль ... Осер 1.85 3.80 4.50
07.08  18:05 Ренн ... Лорьян 1.35 5.80 8.80
07.08  21:45 Марсель ... Реймс 1.52 4.60 6.60
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Сегодня, 06 Августа
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«Клермон» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
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