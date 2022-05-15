«Нант» может быть продан израильтянам

Во Франции активно обсуждают слухи о том, что «Нант» может быть продан его польским владельцем Вальдемаром Кита неким израильским инвесторам. Как сообщает Presse Oceane, речь идет о компании, которая располагается в Люксембурге, и она готова приобрести «Нант» уже летом. Сумма возможной продажи клуба - 80 миллионов евро. Решение должно быть принято уже в ближайшее время.

Напомним, что «Нант» в конце прошлой недели стал обладателем Кубка Франции, в финале «канарейки» переиграли с минимальным счетом «Ниццу». Это был четвертый кубковый триумф в истории «Нанта», предыдущие три имели место в 1979, 1999 и 2000 годах.