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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» может быть продан израильтянам

15 Мая 2022 • 06:27 Комментировать
Лион
3:2
Нант
окончен

Во Франции активно обсуждают слухи о том, что «Нант» может быть продан его польским владельцем Вальдемаром Кита неким израильским инвесторам. Как сообщает Presse Oceane, речь идет о компании, которая располагается в Люксембурге, и она готова приобрести «Нант» уже летом. Сумма возможной продажи клуба - 80 миллионов евро. Решение должно быть принято уже в ближайшее время.

Напомним, что «Нант» в конце прошлой недели стал обладателем Кубка Франции, в финале «канарейки» переиграли с минимальным счетом «Ниццу». Это был четвертый кубковый триумф в истории «Нанта», предыдущие три имели место в 1979, 1999 и 2000 годах.

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Нант
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