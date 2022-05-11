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Чемпионат Франции. Лига 1

Какере продлил контракт с «Лионом» до 2026 года

11 Мая 2022 • 18:08 Комментировать
Лион
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14.05 22:00

Центральный полузащитник французского «Лиона» Максанс Какере продлил контракт с клубом до 2026 года. Предыдущее соглашение футболиста с «детьми» исткало по окончанию нынешнего сезона.

22-летний Максанс Какере выступает за «Лион» на профессиональном уровне с сезона 2019/20. С того времени молодому футболисту удалось произвести впечатление одного из самых перспективных игроков своей команды.

В нынешнем сезоне молодой Максанс Какре отыграл 29 матчей в чемпионате Франции, что в совокупности составило 2558 минут. В этим матчах футболист отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Максанс Какере
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