Какере продлил контракт с «Лионом» до 2026 года

Центральный полузащитник французского «Лиона» Максанс Какере продлил контракт с клубом до 2026 года. Предыдущее соглашение футболиста с «детьми» исткало по окончанию нынешнего сезона.

22-летний Максанс Какере выступает за «Лион» на профессиональном уровне с сезона 2019/20. С того времени молодому футболисту удалось произвести впечатление одного из самых перспективных игроков своей команды.

В нынешнем сезоне молодой Максанс Какре отыграл 29 матчей в чемпионате Франции, что в совокупности составило 2558 минут. В этим матчах футболист отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.