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Чемпионат Франции. Лига 1

Стала известна нелепая причина увольнения Марсело Гедеша из «Лиона»

10 Мая 2022 • 15:27 Комментировать
Лион
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1.37 5.50 7.20
14.05 22:00

Минувшей зимой бразильский защитник Марсело Гедеш впал в немилость руководству «Лиона» и сейчас заканчивает сезон в «Бордо» - что, впрочем, ничуть не усилило оборону жирондинцев.

Как сообщает L'Equipe, несмотря на то, что в качестве официальной причины расставания была указана ссора с руководством клуба, на самом деле она была иной. Дело в том, что после крупного поражения «Лиона» от «Анже» со счетом 0:3 Марсело странно повел себя в раздевалке, решив приободрить партнеров при помощи зажигательного танца.

Такое отношение к поражению было сочтено недостойным футболиста «Лиона», и потому от Гедеша решили избавиться при первой же возможности. Что будет с ним после окончания срока аренды в «Бордо», не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бордо Марсело Гедеш
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