Бывшему защитнику «Лиона», портившему воздух в раздевалке, подарили годовой запас освежителя воздуха

Экс-защитнику «Лиона» Марсело подарили годовой запас освежителя воздуха после всплывшей в СМИ информации о том, что футболист портил воздух в раздевалке.

По информации TMZ, производитель средства гигиены Dude Wipes подарил футболисту годовой набор освежителя воздуха и туалетной бумаги.

Напомним, на этой неделе во французских СМИ появилась информация, почему «Лион» разорвал контракт с Марсело. Пишут, что после поражения в матче против «Анже» (0:3) в рамках 2-го тура бразилец портил воздух в раздевалке и шутил над этим.

Тогдашний спортивный директор команды Жуниньо Пернабукано взбесился и отстранил Марсело от тренировок, а вскоре клуб и вовсе разорвал контракт с футболистом.