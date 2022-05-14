Мусса Дембеле настиг Левандовски по количеству голов в 2022 году

В матче 37-го тура французского чемпионата Лиги 1 «Лион» принимает дома новоиспеченного победителя французского Кубка - «Нант». Счет был открыт уже на девятой минуте, свой очередной гол забил Мусса Дембеле.

Для бывшего футболиста «Тоттенхэма» этот гол в ворота «канареек» оказался уже шестнадцатым в чемпионате в матчах, проведенных в 2022 году. Мусса Дембеле наряду с Робертом Левандовски из мюнхенской «Баварии» - лучший бомбардир в за текущий календарный год.

Следить за событиями матча французского чемпионата между «Лионом» и «Нантом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.