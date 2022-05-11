Жуниньо подшутил над экс-защитником «Лиона», который портил воздух

Бывший спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано посмеялся над экс-защитником французской команды Марсело Фильо, с которым клуб расторг контракт в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что причиной расставания с футболистом стал приступ метеоризма после поражения от «Анже» (0:3) в матче 2-го тура Лиги 1. Марсело опроверг эту информацию в своих социальных сетях, написав пост, который прокомментировал Жуниньо.

«Я же тебе говорил! Защитникам нужно портить воздух сильно, долго, и это должно сопровождаться сильным запахом. Твоя же порча воздуха была просто сильной», — прокомментировал Жуниньо.

В настоящий момент Марсело защищает цвета «Бордо».