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Чемпионат Франции. 1 лига

По стопам Дзюбы: Пакета - в центре секс-скандала

16 Ноября 2021 • 18:53 Комментировать (3)
Лион
...
Марсель
1.90 4.00 3.65
21.11 22:45

Бывший игрок «Фламенго», ныне играющий в «Лионе», Лукас Пакета вляпался в историю. В сеть Интернет слили его интимные фотографии без одежды и во время мастурбации. Тем не менее, как сообщает O Dia, похожие снимки датируются 2018 годом, но тогда игрок скрыл свои татуировки, чтобы осложнить идентификацию.

Напомним, что год назад в похожей ситуации оказался форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Его интимные записи не обсуждал только ленивый, также тогда футболист на время потерял место в национальной команде.

Пакете 24 года, в текущем сезоне он забил шесть голов в 17 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Артём Дзюба Лукас Пакета
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
16 Ноября 2021 в 19:47
ай алтулке-лабусу энта близко.. сам гов0рил шо бываец непрочь с дуней пообщаца.. пущай он и комментиц.. месныя видать ему не даюц - тока за деньги.. а денушек ему жалка.. зато дуня - эц задарма.. )))
Crocodile
16 Ноября 2021 в 19:12
но если говорить о настоящем непотребстве, то например на "лайврезалт" вышла зомедка о соловьином п. и его мнении по поводу сборной России.
и в зомедке автор называет соловьиный п. "Владимиром Рудольфовичем".
фу
Crocodile
16 Ноября 2021 в 19:05
в пакет
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