По стопам Дзюбы: Пакета - в центре секс-скандала

Бывший игрок «Фламенго», ныне играющий в «Лионе», Лукас Пакета вляпался в историю. В сеть Интернет слили его интимные фотографии без одежды и во время мастурбации. Тем не менее, как сообщает O Dia, похожие снимки датируются 2018 годом, но тогда игрок скрыл свои татуировки, чтобы осложнить идентификацию.

Напомним, что год назад в похожей ситуации оказался форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. Его интимные записи не обсуждал только ленивый, также тогда футболист на время потерял место в национальной команде.

Пакете 24 года, в текущем сезоне он забил шесть голов в 17 матчах.