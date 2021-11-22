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Чемпионат Франции. 1 лига

​«Лион» начали наказывать за срыв матча из-за фаната

22 Ноября 2021 • 17:41 Комментировать
Лион
0:0
Марсель
2.00 3.80 3.50
остановлен

Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции объявила о старте расследования после скандала на матче «Лион» - «Марсель».

Напомним, команды отыграли всего несколько минут, после чего игра была прервана. Виной тому стала брошенная в Димитри Пайе бутылка.

Ближайшую домашнюю игру Лиги 1 против «Реймса» в первый день зимы «Лион» проведёт при пустых трибунах в качестве меры предосторожности. Об этом сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги.

При этом дальнейшие решения комиссия объявит 8 декабря. Среди прочего, будет определена судьба прерванного матча в Лионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель
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