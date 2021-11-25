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Чемпионат Франции. 1 лига

Болельщика, бросившего бутылку в Пайе, оштрафовали на три евро

25 Ноября 2021 • 00:30 Комментировать
Лион
0:0
Марсель
2.00 3.80 3.50
остановлен

После того, как из-за поведения болельщиков был сорван очередной матч во французском чемпионате, местные правоохранительные органы начали расследование по нарушениям на поединке между «Лионом» и «Марселем».

Как сообщает сетевое издание Get French Football News, уже состоялся суд над болельщиком, который бутылкой попал в голову футболиста Димитри Пайе, что и стало причиной срыва игры. Согласно источнику, фанату запретили посещать стадион «Лион» в течение пяти лет, а также заставили выплатить штраф на сумму… в три евро.

Также сам виновник прокомментировал свой поступок: «Я не посещал футбольные поединки почти 20 лет. Хочу принести свои извинения Пайе, я не целился в него, а просто хотел бросить предмет на поле, чтобы оказать давление».

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Лион Марсель Лига 1
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