Болельщика, бросившего бутылку в Пайе, оштрафовали на три евро

После того, как из-за поведения болельщиков был сорван очередной матч во французском чемпионате, местные правоохранительные органы начали расследование по нарушениям на поединке между «Лионом» и «Марселем».

Как сообщает сетевое издание Get French Football News, уже состоялся суд над болельщиком, который бутылкой попал в голову футболиста Димитри Пайе, что и стало причиной срыва игры. Согласно источнику, фанату запретили посещать стадион «Лион» в течение пяти лет, а также заставили выплатить штраф на сумму… в три евро.

Также сам виновник прокомментировал свой поступок: «Я не посещал футбольные поединки почти 20 лет. Хочу принести свои извинения Пайе, я не целился в него, а просто хотел бросить предмет на поле, чтобы оказать давление».