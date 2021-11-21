Не успел арбитр матча «Лион» - «Марсель» дать стартовый свисток, как уже спустя пять минут ему пришлось уводить команды в подтрибунное помещение. На проведение поединка снова повлияли местные болельщики, которые отметились очередным беспорядком.
На 3-й минуте противостояния на поле начали лететь бутылки во время исполнения стандартного положения, из-за чего судья на некоторое время приостановил встречу. Но, стоило ему возобновить игру, как один из предметов попал в голову полузащитника гостей поля Димитри Пайе.
После этого официальные лица приняли решения убрать футболистов в раздевалки. Пока неизвестно, будет ли матч продолжен.
Отмечается, что Пайе перед инцидентом кинул одну из бутылок обратно на трибуны, чем вызвал бурную реакцию публики.
La rencontre entre l'OL et l'OM a été interrompue après cinq minutes de jeu. L'arbitre a renvoyé les deux équipes aux vestiaires à la suite de l'envoi d'une bouteille remplie d'eau sur Dimitri Payet qui s'apprêtait à tirer un corner.