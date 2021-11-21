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Чемпионат Франции. 1 лига

Во Франции снова беспорядки: Пайе нокаутировали с трибун, матч «Лион» - «Марсель» остановлен молния

21 Ноября 2021 • 22:59 Комментировать (1)
Лион
0:0
Марсель
прерван

Не успел арбитр матча «Лион» - «Марсель» дать стартовый свисток, как уже спустя пять минут ему пришлось уводить команды в подтрибунное помещение. На проведение поединка снова повлияли местные болельщики, которые отметились очередным беспорядком.

На 3-й минуте противостояния на поле начали лететь бутылки во время исполнения стандартного положения, из-за чего судья на некоторое время приостановил встречу. Но, стоило ему возобновить игру, как один из предметов попал в голову полузащитника гостей поля Димитри Пайе.

После этого официальные лица приняли решения убрать футболистов в раздевалки. Пока неизвестно, будет ли матч продолжен. 

Отмечается, что Пайе перед инцидентом кинул одну из бутылок обратно на трибуны, чем вызвал бурную реакцию публики.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Марсель Димитри Пайе
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Комментарии (1)
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Ne gustа
21 Ноября 2021 в 23:34
Эйненей,нежноголубых бьют
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окончен Страсбург 1:1 Реймс
окончен Метц 3:3 Бордо
окончен Анже 1:0 Лорьян
окончен Труа 0:1 Сент-Этьен
окончен Клермон 1:2 Ницца
прерван Лион 0:0 Марсель 1.8 4.1 4.2
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