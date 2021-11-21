Не успел арбитр матча «Лион» - «Марсель» дать стартовый свисток, как уже спустя пять минут ему пришлось уводить команды в подтрибунное помещение. На проведение поединка снова повлияли местные болельщики, которые отметились очередным беспорядком.

На 3-й минуте противостояния на поле начали лететь бутылки во время исполнения стандартного положения, из-за чего судья на некоторое время приостановил встречу. Но, стоило ему возобновить игру, как один из предметов попал в голову полузащитника гостей поля Димитри Пайе.

После этого официальные лица приняли решения убрать футболистов в раздевалки. Пока неизвестно, будет ли матч продолжен.

Отмечается, что Пайе перед инцидентом кинул одну из бутылок обратно на трибуны, чем вызвал бурную реакцию публики.