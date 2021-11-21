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Чемпионат Франции. 1 лига

У Жерома Боатенга случился конфликт с 18-летним игроком «Лиона»

21 Ноября 2021 • 00:28 Комментировать
Лион
...
Марсель
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Через 21 ч. 37 мин.

Перебравшись прошедшим летом в «Лион», защитник Жером Боатенг тут же взялся проводить воспитательные беседы с молодыми игроками французского клуба. Одним из них стал 18-летний полузащитник Райан Черки, действиями которого на футбольном поле остался недоволен опытный немец.

Как информирует авторитетное местное издание L’Equipe, стычка произошла в раздевалке команды после проигранного матча с «Ренном» (1:4). Сообщается, что Боатенг был разозлен неудачной попыткой Черки прокинуть мяч между ног сопернику на последних минутах встречи.

«Кем ты себя возомнил? Тебе 18 лет, ты еще ничего не добился. Ты должен проявлять ко мне уважение», - эмоционально ответил Боатенг на оправдания юного вингера, уверяет источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Жером Боатенг Райан Черки
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