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Лига 1

Во Франции приняли жёсткое решение по недоигранному матчу «Ницца» - «Марсель»

09 Сентября 2021 • 00:29 Комментировать
Монако
...
Марсель
2.05 3.60 3.50
11.09 22:00

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение по скандальному матчу Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем», который был прерван при счете 1:0. Тогда болельщики хозяев прорвались на поле и избили игроков команды из Марселя. Несмотря на требование руководства лиги возобновить матч, «Марсель» отказался возвращаться на поле.

Вердикт ФФФ таков: «Ницца» оштрафована на два очка (одно условно) и проведет три матча без болельщиков, Альваро Гонсалес дисквалифицирован на два матча, Димитри Пайе - на один, тренер «Марселя» Пабло Фернандес, отправивший фаната в нокаут, - до конца сезона.

И самое главное - матч «Ницца» - «Марсель» будет переигран на нейтральном поле без болельщиков.

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Марсель Ницца
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