Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 123 Комментарии
Лига 1

Пайе подарил свою футболку президенту Франции

04 Сентября 2021 • 14:28 Комментировать
Монако
...
Марсель
11.09 22:00

На днях состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями «Марселя». Темой для разговора был случившийся инцидент в матче клуба против «Ниццы», во время которого на поле выбежали болельщики.

Глава державы поддержал футболистов и персонал «Марселя» после случившегося. Более того, как сообщает местное издание RMC Sport, президент обсуждал с полузащитником команды Димитри Пайе участие в кампании, направленной на защиту экологии и окружающей среды.  

Источник отмечает, во время визита Макрон получил от Пайе подарок в виде именной футболки с того самого поединка с «Ниццой».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Димитрий Пайе Эммануэль Макрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
15:03 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» начал работать над трансфером Холанна слухи
14:28 · Франция. Лига 1
Пайе подарил свою футболку президенту Франции
13:12 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «ПСЖ» Рафинья не намерен перебираться в РПЛ 1
03 Сентября
23:22 · Франция. Лига 1
​Неймар отреагировал на разговоры о проблемах с весом 1
17:13 · Франция. Лига 1
Фаната «Ниццы» будут судить за нацистское приветствие
11:15 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет удержать Мбаппе фантастической зарплатой
10:23 · Франция. Лига 1
Рикельме: «Месси выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ», после чего вернётся в «Барселону» 1
00:47 · Франция. Лига 1
Сорин прокомментировал переход Месси в «ПСЖ»
02 Сентября
21:40 · Франция. Лига 1
​Ди Мария: «Моуринью плевать, кто ты. Однажды он отчитывал Роналду»
20:30 · Испания. Ла Лига
Альбиоль хочет видеть Мбаппе в Испании
19:36 · Франция. Лига 1
Эмерсон – о победе на Евро-2020: «Каждый день смотрю на золотые медали»
18:45 · Германия. Бундеслига
«Реал» хочет подписать Холанна и Мбаппе слухи
17:47 · Франция. Лига 1
Президент «Лиона» надеется в будущем вернуть Бензема
15:31 · Франция. Лига 1
Ди Мария – о взаимоотношениях с Месси: «Называю его по-дружески «гномом» 1
12:06 · Испания. Ла Лига
Бензема ждёт Мбаппе в «Реале» 1
Все новости
Рекомендуем
 