Пайе подарил свою футболку президенту Франции

На днях состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями «Марселя». Темой для разговора был случившийся инцидент в матче клуба против «Ниццы», во время которого на поле выбежали болельщики.

Глава державы поддержал футболистов и персонал «Марселя» после случившегося. Более того, как сообщает местное издание RMC Sport, президент обсуждал с полузащитником команды Димитри Пайе участие в кампании, направленной на защиту экологии и окружающей среды.

Источник отмечает, во время визита Макрон получил от Пайе подарок в виде именной футболки с того самого поединка с «Ниццой».