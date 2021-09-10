Экс-игрок «Кубани» стал тренером «Марселя»

Бывший нападающий «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе вошёл в тренерский штаб «Марселя», передаёт пресс-служба французского клуба. Нынешний тренерский опыт - первый в карьере экс-футболиста. Он будет отвечать за подготовку форвардов молодёжных команд.

Напомним, что Сиссе выступал за «Кубань» в сезоне 2013/14. В составе клуба он сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также он известен по выступлениям за «Ливерпуль», вместе с которым становился победителем Лиги чемпионов.

Кроме этого, на его счету 41 матч и девять забитых мячей в футболке сборной Франции.