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ФНЛ - Первый дивизион

Экс-игрок «Кубани» стал тренером «Марселя»

10 Сентября 2021 • 12:41 Комментировать
Монако
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Марсель
2.05 3.60 3.50
11.09 22:00

Бывший нападающий «Кубани» и сборной Франции Джибриль Сиссе вошёл в тренерский штаб «Марселя», передаёт пресс-служба французского клуба. Нынешний тренерский опыт - первый в карьере экс-футболиста. Он будет отвечать за подготовку форвардов молодёжных команд.

Напомним, что Сиссе выступал за «Кубань» в сезоне 2013/14. В составе клуба он сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Также он известен по выступлениям за «Ливерпуль», вместе с которым становился победителем Лиги чемпионов.

Кроме этого, на его счету 41 матч и девять забитых мячей в футболке сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Кубань Джибриль Сиссе
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