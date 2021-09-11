Это фиаско: «Монако» без Головина уступил «Марселю»

Как и в начале прошлого сезона «Монако» Александра Головин болтается у подвала турнирной таблицы. Если в прошлых матчах команде порой просто откровенно не везло с реализацией, то домашний матч пятого тура Лиги 1 с «Марселем» получился провальным. Команда Нико Ковача не смогла ни разу пробить в створ ворот противника, в составе которого дубль на свой счет записал Дьенг Амаду Бамба - 2:0.

«Марсель» делит второе место с «Анже» и имеет игру в запасе, у «Монако» - всего 4 очка. Россиянин Александр Головин не выходил на поле из-за травмы.