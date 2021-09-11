Это фиаско: «Монако» без Головина уступил «Марселю»

Как и в начале прошлого сезона «Монако» Александра Головин болтается у подвала турнирной таблицы. Если в прошлых матчах команде порой просто откровенно не везло с реализацией, то домашний матч пятого тура Лиги 1 с «Марселем» получился провальным. Команда Нико Ковача не смогла ни разу пробить в створ ворот противника, в составе которого дубль на свой счет записал Дьенг Амаду Бамба - 2:0.
«Марсель» делит второе место с «Анже» и имеет игру в запасе, у «Монако» - всего 4 очка. Россиянин Александр Головин не выходил на поле из-за травмы.
Протокол игры
|37' Бамба Дьенг Амаду (0:1)
|60' Бамба Дьенг Амаду (0:2)
Нюбель Александр • Матсима Крислен 46' ( Агилар Рубен ( 46' ) • 57'Дисаси Аксель • Бадьяшиль Бенуа • Желсон Мартиньш 61' ( Боаду Мирон ( 61') • Фофана Юссуф • 83'Чуамени Орельен • 49'Кайо Энрике • Фолланд Кевин 61' ( Лукас Жан ( 61') • Диоп Софьян 23' 74' ( Дьятта Крепен ( 74') • Бен-Йеддер Виссам 74' ( Исидор Вилсон ( 74')
Запасные: Якобс Исмаил • Маецки Радослав • Павлович Страхиня • Матазо Элио
Пау Лопес • Салиба Вильям • Балерди Леонардо • Перес Луан • Лирола Поль 79' ( Гуйе Пап ( 79') • Ронжье Валентин • Камара Бубакар • 16'Юндер Дженгиз 79' ( Де ла Фуэнте Конрад ( 79') • Гендузи Маттео • Бамба Дьенг Амаду 67' ( Энрике Луис III ( 67') • Арит Амин 72' ( Герсон Сантос ( 72')
Запасные: Таргаллин Уссама • Бен-Сегир Салим • Манданда Стив • Чалета-Цар Дуе • Альваро Гонсалес II
11 сентября. Стадион "Луи II".