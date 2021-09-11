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Лига 1

Это фиаско: «Монако» без Головина уступил «Марселю»

11 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать
Монако
0:2
Марсель
окончен

Как и в начале прошлого сезона «Монако» Александра Головин болтается у подвала турнирной таблицы. Если в прошлых матчах команде порой просто откровенно не везло с реализацией, то домашний матч пятого тура Лиги 1 с «Марселем» получился провальным. Команда Нико Ковача не смогла ни разу пробить в створ ворот противника, в составе которого дубль на свой счет записал Дьенг Амаду Бамба - 2:0.

«Марсель» делит второе место с «Анже» и имеет игру в запасе, у «Монако» - всего 4 очка. Россиянин Александр Головин не выходил на поле из-за травмы.

Протокол игры  
Монако 0:2 Марсель
    37' Бамба Дьенг Амаду (0:1)
    60' Бамба Дьенг Амаду (0:2)
Нюбель Александр Матсима Крислен   46' (Агилар Рубен (   46'   57') Дисаси Аксель Бадьяшиль Бенуа Желсон Мартиньш   61' (Боаду Мирон (   61') Фофана Юссуф   83' Чуамени Орельен   49' Кайо Энрике Фолланд Кевин   61' (Лукас Жан (   61') Диоп Софьян   23'   74' (Дьятта Крепен (   74') Бен-Йеддер Виссам   74' (Исидор Вилсон (   74')
Запасные: Якобс Исмаил Маецки Радослав Павлович Страхиня Матазо Элио
Пау Лопес Салиба Вильям Балерди Леонардо Перес Луан Лирола Поль   79' (Гуйе Пап (   79') Ронжье Валентин Камара Бубакар   16' Юндер Дженгиз   79' (Де ла Фуэнте Конрад (   79') Гендузи Маттео Бамба Дьенг Амаду   67' (Энрике Луис III (   67') Арит Амин   72' (Герсон Сантос (   72')
Запасные: Таргаллин Уссама Бен-Сегир Салим Манданда Стив Чалета-Цар Дуе Альваро Гонсалес II
11 сентября. Стадион "Луи II".

 

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12.09  14:00 Монпелье ... Сент-Этьен 2.32 3.55 3.05
12.09  16:00 Бордо ... Ланс 3.05 3.45 2.38
12.09  16:00 Ренн ... Реймс 1.55 4.3 6.2
12.09  16:00 Брест ... Анже 2.6 3.45 2.7
12.09  16:00 Метц ... Труа 2.36 3.4 3.1
12.09  18:00 Нант ... Ницца 3.3 3.4 2.27
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