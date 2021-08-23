Матч французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» прерван из-за беспорядков, устроенных фанатами хозяев.

В самом начале 75-й минуты поединка на газон стадиона со стороны трибун вылетела пустая бутылка. Полузащитник гостей Димитри Пайе подобрал её, бросив в обратном направлении.

Это вызвало бурную реакцию: из первых рядов на газон посыпали разъярённые зрители. Под натиском толпы не устоял рекламный борт: определённое количество фанов всё же было пропущено на поле. Известно, что сотрудник марсельского клуба отправил в нокаут одного из болельщиков.

Президент марсельцев Пабло Лонгория уже заявил, что команда не собирается продолжать игру.