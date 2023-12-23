​Рамоса освистали на стадионе «Атлетико»

В субботу вечером в чемпионате Испании проходит матч между «Атлетико» и «Севильей». Во время объявления состава андалузской команды болельщики «матрасников» на «Ванда Метрополитано» освистывали игроков соперников. При этом, когда диктор объявил имя и фамилию Серхио Рамоса, свист фанатов «Атлетико» резко усилился.

Как известно, Серхио Рамос ранее на протяжении шестнадцати лет выступал за «Реал». За это время защитник нередко забивал «Атлетико», в частности в финалах Лиги чемпионов.

Следить за матчем Ла Лиги между «Атлетико» и «Севильей» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.