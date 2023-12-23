«Атлетико» и «Севилья» объявили стартовые составы на очный матч Ла Лиги

В субботу, 23 декабря, «Атлетико» Мадрид и «Севилья» сыграют между собой в рамках чемпионата Испании.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Аспиликуэта, Хименес, Витсель, Рикельме, Лино, Коке, де Пауль, Молина, Гризманн, Мората.

Стартовый состав «Севильи»: Дмитрович (вр), Хуанлу, Гудель, Серхио Рамос, Кике Салас, Педроса, Сумаре, Торрес, Ракитич, Сусо, Окампос.

Отложенная встреча четвертого тура испанского чемпионата между «Атлетико» и «Севильей» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за всеми событиями игры можно будет в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.