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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» и «Севилья» объявили стартовые составы на очный матч Ла Лиги

23 Декабря 2023 • 17:39 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
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Через 0 ч. -3 мин.

В субботу, 23 декабря, «Атлетико» Мадрид и «Севилья» сыграют между собой в рамках чемпионата Испании.

Стартовый состав «Атлетико»: Облак (вр), Аспиликуэта, Хименес, Витсель, Рикельме, Лино, Коке, де Пауль, Молина, Гризманн, Мората.

Стартовый состав «Севильи»: Дмитрович (вр), Хуанлу, Гудель, Серхио Рамос, Кике Салас, Педроса, Сумаре, Торрес, Ракитич, Сусо, Окампос.  

Отложенная встреча четвертого тура испанского чемпионата между «Атлетико» и «Севильей» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за всеми событиями игры можно будет в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья

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