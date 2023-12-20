Центральный защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич рассматривает вариант продолжения карьеры в Турции.

Минувшим летом черногорский футболист мог переехать в Саудовскую Аравию, но решил остаться в Мадриде. Достоверных новостей о приближающемся уходе 32-летнего игрока пока нет, однако он, как сообщает журналист Ягиз Сабунджуоглу, держит в уме возможный трансфер в «Фенербахче». Одна из главных причин – цвета турецкого гранда защищает Эдин Джеко, давний друг центрбека «матрасников».

Такой переход, впрочем, может состояться лишь в том случае, если в «Атлетико» решат избавиться от Савича. Действующий контракт защитника истекает по окончании сезона.