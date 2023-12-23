«Атлетико» в 2023 году забил в Ла Лиге больше всех

В субботу проходил последний матч чемпионата Испании в 2023 году. В нём «Атлетико» скромно обыграл «Севилью» со счётом 1:0.

Раньше победы с минимальным счётом 1:0 были фирменными для «Атлетико». С тех пор многое изменилось. В 2023 году «матрасники» забили в Ла Лиге больше всех – 83 гола. На этот факт в социальных сетях обращает внимание журналист Педро Мартин.

Второе место в этом своеобразном рейтинге занимает «Реал» с 79 голами. Дальше идут «Жирона» (78), «Барселона» (70) и «Вильярреал» (68).

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.