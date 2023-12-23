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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» скромно обыграл «Севилью»

23 Декабря 2023 • 20:26 Комментировать
Атлетико М
1:0
Севилья

Завершился отложенный матч четвёртого тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» играл дома против «Севильи». Альваро Мората быстро получил шанс открыть счет, но вратарь парировал, вовремя выйдя из рамки. Следующий опасный момент состоялся минут через 40. Маркос Льоренте справа ворвался в штрафную и прострелил в Серхио Рамоса, тут же он подобрал отскок и послал мяч в сетку под вратарем. Лукас Окампос выходил на хорошую позицию и стрелял в ближний угол, голкипер на месте. Чаглар Сёюнджю провел на поле всего четыре минуты и был удален за грубость в центре поля. Вот только гости не реализовали свой шанс. Более того, в самой концовке Льоренте не смог пробить голкипера.

1:0, «Атлетико» делит третье место с «Барселоной», соперник - в трех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Атлетико М1:0Севилья
(1:0) Льоренте Маркос46'  
Облак ЯнВитсель Аксель  77'Хименес Хосе  38'Аспиликуэта Сесар  90'Молина Науэль  28' 46' (Корреа Анхель ( 46'  77') Де Пауль Родриго  85'Коке Хорхе 66' (Сёюнджю Чаглар ( 66'  70') Лино СэмуелРикельме Родриго 46' (Льоренте Маркос ( 46'  90') Мората Альваро 55' (Ньигес Сауль ( 55') Гризманн Антуан 73' (Мандава Рейнилду ( 73')
Запасные: Депай МемфисГрбич ИвоГалан ХавиГомис Антонио
Дмитрович МаркоГудель НеманьяРамос Серхио  83'Салас Кике  68'Хуанлу СанчесТоррес Оливер 78' (Мир Рафа ( 78') Сумаре БубакариРакитич Иван 53' (Соу Джибрил ( 53') Педроса Адриа 82' (Янузай Аднан ( 82') Сусо Хесус  43' 53' (Эн-Несири Юссеф ( 53') Окампос Лукас
Запасные: Флорес АльбертоСов ИбраимаАрболь МатиасМаркан МаркосБенавидес ДариоГаттони ФедерикоБуэно МануДасилва Луло
23 декабря. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Севилья

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