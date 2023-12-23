«Атлетико» скромно обыграл «Севилью»

Завершился отложенный матч четвёртого тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» играл дома против «Севильи». Альваро Мората быстро получил шанс открыть счет, но вратарь парировал, вовремя выйдя из рамки. Следующий опасный момент состоялся минут через 40. Маркос Льоренте справа ворвался в штрафную и прострелил в Серхио Рамоса, тут же он подобрал отскок и послал мяч в сетку под вратарем. Лукас Окампос выходил на хорошую позицию и стрелял в ближний угол, голкипер на месте. Чаглар Сёюнджю провел на поле всего четыре минуты и был удален за грубость в центре поля. Вот только гости не реализовали свой шанс. Более того, в самой концовке Льоренте не смог пробить голкипера.

1:0, «Атлетико» делит третье место с «Барселоной», соперник - в трех очках над зоной вылета.