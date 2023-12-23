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Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак: Цель «Атлетико» — трофеи

23 Декабря 2023 • 16:36 Комментировать
Атлетико М
...
Севилья
1 1.53 X 4.50 2 6.10
Через 0 ч. 0 мин.

Голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне Ла Лиги.

«Есть много разговоров, что «Атлетико» будет доволен бронзой и попаданием в Лигу чемпионов, но это не так. У нас всегда одна цель — трофеи. Любой футболист и тренер хочет быть лучшим», — цитирует Облака Marca.

В настоящий момент подопечные Диего Симеоне располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 баллов в 17 встречах.

23 декабря «Атлетико» встретится с «Севильей» в рамках 18-го тура Ла Лиги. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, начало который запланировано на 18:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак

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