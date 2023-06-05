Роналдо не собирается продавать «Вальядолид»

Испанский «Вальядолид» вылетел из Примеры, не сумев в последнем туре чемпионата переиграть «Хетафе». Тем не менее, владелец клуба Роналдо, который гол назад праздновал возвращение в Примеру, не собирается продавать клуб, он не готов расстаться со своим детищем.

- Я не думал продавать клуб, хотя предложения есть. Я не оставлю это дело пока не добьюсь успеха. Сейчас я еще пуще прежнего хочу работать на клуб, - цитирует слова Роналдо итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Вальядолид» существует с 1928 года, в минувшем сезоне клуб занял восемнадцатое место в испанском чемпионате.