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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роналдо не собирается продавать «Вальядолид»

05 Июня 2023 • 23:40 Комментировать
Вальядолид
0:0
Хетафе
окончен

Испанский «Вальядолид» вылетел из Примеры, не сумев в последнем туре чемпионата переиграть «Хетафе». Тем не менее, владелец клуба Роналдо, который гол назад праздновал возвращение в Примеру, не собирается продавать клуб, он не готов расстаться со своим детищем.

- Я не думал продавать клуб, хотя предложения есть.  Я не оставлю это дело пока не добьюсь успеха. Сейчас я еще пуще прежнего хочу работать на клуб, - цитирует слова Роналдо итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Вальядолид» существует с 1928 года, в минувшем сезоне клуб занял восемнадцатое место в испанском чемпионате. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Вальядолид
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