Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может перейти в другой клуб по фиксированной сумме отступных.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что это стало возможным после вылета «Вальядолида» из испанской Ла Лиги. Сейчас сумма отступных за Фреснеду составляет 20 миллионов евро. Романо добавляет, что скорее всего итоговая сумма перехода в новый клуб будет даже ниже.

Инсайдер заявляет, что к защитнику проявляет интерес лондонский «Арсенал», от которого пока не поступило официального предложения. Также в 18-летнем испанце заинтересована дортмундская «Боруссия».