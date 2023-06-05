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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фреснеда сможет покинуть «Вальядолид» за 20 миллионов евро слухи

05 Июня 2023 • 19:29 Комментировать
Вальядолид
0:0
Хетафе
окончен

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может перейти в другой клуб по фиксированной сумме отступных.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что это стало возможным после вылета «Вальядолида» из испанской Ла Лиги. Сейчас сумма отступных за Фреснеду составляет 20 миллионов евро. Романо добавляет, что скорее всего итоговая сумма перехода в новый клуб будет даже ниже.

Инсайдер заявляет, что к защитнику проявляет интерес лондонский «Арсенал», от которого пока не поступило официального предложения. Также в 18-летнем испанце заинтересована дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Иван Фреснеда
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