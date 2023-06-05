​«Вальядолид» Роналдо впервые в своей истории вылетел сразу после подъёма в Примеру

Разочарованием завершился испанский чемпионат для поклонников «Вальядолида» и «зубастика Роналдо» - его команда не смогла в последнем туре обыграть «Хетафе», сыграв с ним по нулям. Впрочем, даже в случае победы «Вальядолид» все равно вылетел бы, потому что в другом матче «Сельта» обыграла каталонскую «Барселону».

Как оказалось, «Вальядолид» вылетел из высшей лиги испанского футбола в девятый раз в своей истории, однако впервые это случилось сразу же после того, как клуб поднялся в Примеру. Вместе с «Вальядолидом» высшую лигу покидают барселонский «Эспаньол» и «Эльче».