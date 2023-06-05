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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» стал последним неудачником Ла Лиги, вылетев в драматичной борьбе

05 Июня 2023 • 00:07 Комментировать
Вальядолид
0:0
Хетафе
окончен

Борьба за выживание в Испании получилась интригующей до последнего тура. При этом в заключительный игровой день некоторые кандидаты на вылет играли между собой.

Например, «Вальядолид» и «Хетафе». Гости просто отбивались на 0:0 - счет, который их устраивал. «Альмерия» устроила голевую перестрелку с вылетающим «Эспаньолом» и дважды уступала сопернику по ходу второго тайма, из-за чего дважды откатывалась в зону вылета, но спаслась после удара с 11 метров в самой концовке - 3:3. Да даже «Валенсия» пропустила на первой минуте в споре с немотивированным «Бетисом» и рисковала вылететь, но Диего Лопес отыграл перевес противника - 1:1. Быстрый гол в ворота главного аутсайдера, «Эльче», позволил «Кадису» на время подняться над группой аутсайдеров, но даже ответный мяч не сильно изменил его положение в таблице - 1:1.

Протокол игры  
Вальядолид0:0Хетафе
Масип ХордиЛуис Перез 62' (Леон Серхио ( 62') Эль-Ямик Джавад  45'Санчес Хавьер 17' (Торрес Давид ( 17') Олаза Лукас 72' (Эскудеро Серхио ( 72') Перес Кике 62' (Роза Лукас ( 62') Роке МесаАгуадо АльвароПлата ГонсалоЛарин КайлМачис Дарвин 72' (Кенеди Роберт ( 72')
Запасные: Акинсола БабатундеРофино ВикторМарото МариоПлано ОскарСанчес ИванФреснеда ИванАсенхо Серхио
Сория ДавидДамиан СуаресМитрович СтефанАльдерете Омар 79' (Дуарте Домингуш ( 79') Альварес Гастон  45'Иглесиас Хуан  45'Арамбарри Мауро 66' (Милья Луис ( 66') Максимович НеманьяМата Хайме 90' (Анхилери Фабрисио ( 90') Аленья Карлес 79' (Альгобия Анхель ( 79') Латаса Хуан  90'
Запасные: Амави ЖорданМунир Эль-ХаддадиКасилья КикоСеоане ХаймеВильяр ГонсалоКонде ДиегоМайораль Борха
04 июня. Стадион "Хосе Сорилья".
Протокол игры 
Эспаньол3:3Альмерия
  10' Туре Эль Билал (0:1)
(1:1) Пуадо Хавьер 13'  
(2:1) Пьер-Габриэль Ронаэль 49'  
  58' Эмбарба Адриан (2:2)
(3:2) Колеошо Лука 73'  
  87' Эмбарба Адриан (3:3)
Гарсия Жоан  Пьер-Габриэль Ронаэль   63' (Хиль Оскар II (   63' Монтес Сесар   41'  Калеро Фернандо   46' (Кеддари Вассим (   46' Оливан Бриан   30'  Эспозито Эду   60' (Баре Кейди (   60' Дардер Серхи   64' (Колеошо Лука (   64' Пуадо Хавьер  Денис Суарес  Рибаудо Нико   78' (Винисиус Соуза (   78' Брайтвайт Мартин
Запасные: Фернандес Альваро III  Грагера Хосе  Пачеко Фернандо  Ласо Хосе  Видаль Алеш  Санчес Рубен II  Хоселу Санмартин
Мартинес Фернардо  Посо Алехандро   30'  Эли Родриго  Бабич Срджан  Сентельес Алехандро   75' (Соуза Диего II (   75' Робертоне Лукас  Саму Кошта   45'   75' (Акиеме Серхио (   75' Мелеро Гонсало   64' (Портильо Франсиско (   64' Лазаро   64' (Де ла Ос Сесар (   64' Туре Эль Билал   83' (Рамазани Ларжи (   83'   87' Эмбарба Адриан
Запасные: Санка Чами Марчиано  Эгуарас Иниго  Мендес Убулан  Пуигмаль Арнау  Мариньо Диего  Пенья Маркос  Лазаро Диего
 04 июня. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
Протокол игры 
Эльче1:1Кадис
  10' Эскаланте Гонсало (0:1)
(1:1) Бое Лукас 71'  
Бадия Эдгар  Фернандес Хосан  Роко Энсо   71' (Верду Гонсало (   71' Магальян Лисандро   87' (Шейх Пап (   87'   90' Бланко Лаутаро  Нванкво Джон   87'  Моренте Тете   9'  Фидель Чавес   84' (Милья Пере (   84' Гумбау Херард   82'  Нтекья Ранди   84' (Кольядо Алекс (   84' Бое Лукас
Запасные: Вернер Аксель  Диего Гонсалес VII  Rodrigo Mendoza  Понсе Эсекель  Фернандес Николас  Бигас Педро  Лирола Поль  Гутьеррес Хосе
Ледесма Херемиас  Карселен Исаак   68'  Эрнандес Луис  Мере Хорхе  Эспино Альфонсо  Бонгонда Тео   59' (Алехо Иван (   59' Эскаланте Гонсало   81' (Мбайе Мамаду (   81' Сан Эметерио Феде   18'   81' (Мари Хосе (   81' Собрино Рубен  Гвардиола Серхи   53' (Рохер Марти (   53' Лосано Энтони   59' (Хименес Фали (   59'   87')
Запасные: Диарра Юба  Негредо Альваро  Де ла Роса Хосе Антонио  Арзамендия Сантьяго  Рамос Кристофер  Хиль Давид  Парра Рауль
 04 июня. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
Протокол игры 
Бетис1:1Валенсия
(1:0) Перес Айосе 1'  
  71' Ногуэроль Диего Лопес (1:1)
Браво Клаудио  Сабали Юссуф   46' (Руибаль Айтор (   46' Песселья Херман  Гонсалес Эдгар   87' (Круз Хуан (   87'   90' Миранда Хуан  Гидо Родригес  Карвалью Вилльям   74' (Хуанми Мигель (   74' Каналес Серхио  Хоакин Санчес   60' (Родри Родриго (   60' Перес Айосе   74' (Гуардадо Андрес (   74' Иглесиас Борха   90'
Запасные: Виллиан Жозе  Луис Фелипе  Энрике Луис  Акуоку Поль  Абнер  Силва Руи  Монтойя Мартин
Мамардашвили Георгий  Корреа Тьерри   58' (Фулкье Димитри (   58' Дьякаби Муктар  Габриэль Паулиста  Гайя Хосе  Герра Хавьер  Нико Гонсалес  Ногуэроль Диего Лопес   78' (Васкес Хесус (   78' Алмейда Андре IV   83' (Гильямон Уго (   83' Лино Сэмуел   58' (Мари Альберто (   58' Клюйверт Джастин   78' (Муса Юнус (   78'   81')
Запасные: Кёмерт Эрай  Кавани Эдинсон  Fran Perez  Хауме Доменек  Дуро Уго  Озкаджар Дженк  Мориба Илайкс
 04 июня. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Вальядолид Кадис Альмерия
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