«Вальядолид» стал последним неудачником Ла Лиги, вылетев в драматичной борьбе

Борьба за выживание в Испании получилась интригующей до последнего тура. При этом в заключительный игровой день некоторые кандидаты на вылет играли между собой.

Например, «Вальядолид» и «Хетафе». Гости просто отбивались на 0:0 - счет, который их устраивал. «Альмерия» устроила голевую перестрелку с вылетающим «Эспаньолом» и дважды уступала сопернику по ходу второго тайма, из-за чего дважды откатывалась в зону вылета, но спаслась после удара с 11 метров в самой концовке - 3:3. Да даже «Валенсия» пропустила на первой минуте в споре с немотивированным «Бетисом» и рисковала вылететь, но Диего Лопес отыграл перевес противника - 1:1. Быстрый гол в ворота главного аутсайдера, «Эльче», позволил «Кадису» на время подняться над группой аутсайдеров, но даже ответный мяч не сильно изменил его положение в таблице - 1:1.