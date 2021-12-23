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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Спокойствие и баланс – вот что поможет «Атлетико»

23 Декабря 2021 • 00:06 Комментировать (1)
Атлетико М
...
Райо Вальекано
02.01 18:15

У мадридского «Атлетико» во главе с Диего Симеоне выдался кошмарный заключительный отрезок 2021 года – команда потерпела четвертое поражение в Ла Лиге кряду, уступив «Гранаде». Наставник после поединка рассказал, как он планирует исправить сложившуюся ситуацию.  

«На самом деле, мы проводим хорошие игры, но результат на табло не такой, как хотелось бы. Мы опять создали множество моментов, но мяч почему-то просто не идет в ворота. По сути, кризис - это словно расплата за то, как игроки упускают свои голевые возможности. Нужно просто сохранять спокойствие, тогда все наладится. Спокойствие и баланс – вот что поможет «Атлетико», - сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.

Стоит добавить, что «матрасники» опустились уже на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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АТЛЕТИКО М РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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