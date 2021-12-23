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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три клуба АПЛ претендуют на Триппьера

23 Декабря 2021 • 22:42 Комментировать
Атлетико М
...
Райо Вальекано
02.01 18:15

Испанские СМИ все активнее пишут о том, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал добро на уход защитника Кирана Триппьера. По всей видимости, футболист вернется обратно в Англию.

Более того, ему предстоит непростой выбор сразу среди трех клубов. По информации британского таблоида The Sun, помимо «Манчестер Юнайтед», интересовавшегося им еще прошедшим летом, на контакт с представителями Триппьера вышли «Ньюкасл», а также «Тоттенхэм», цвета которого он ранее защищал.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 40 миллионов евро, хотя в контракте англичанина с «Атлетико» прописана сумму отступных в размере около 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Киран Триппьер
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АТЛЕТИКО М РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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