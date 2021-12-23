Три клуба АПЛ претендуют на Триппьера

Испанские СМИ все активнее пишут о том, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал добро на уход защитника Кирана Триппьера. По всей видимости, футболист вернется обратно в Англию.

Более того, ему предстоит непростой выбор сразу среди трех клубов. По информации британского таблоида The Sun, помимо «Манчестер Юнайтед», интересовавшегося им еще прошедшим летом, на контакт с представителями Триппьера вышли «Ньюкасл», а также «Тоттенхэм», цвета которого он ранее защищал.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 40 миллионов евро, хотя в контракте англичанина с «Атлетико» прописана сумму отступных в размере около 60 миллионов.